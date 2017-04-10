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Группа от 800 до 1,2 тыс. старшеклассников из Португалии в возрасте от 14 до 17 лет шумно отметила окончание учебного года в испанском отеле. По данным испанской газеты El País, размер нанесенного школьниками ущерба составил, предварительно, несколько десятков тысяч евро, передает ТАСС.

Инцидент произошел в отеле Pueblo Camino Real, расположенном в окрестностях приморского города Малага. В ходе празднования подростки били кафельную плитку, выбрасывали в окно матрасы, активировали огнетушители, находившиеся в коридорах отеля, а также утопили в ванной несколько телевизоров.

Сотрудники отеля заметили повреждения только после того, как постояльцы выписались из гостиницы. Они признались, что никогда не видели ничего подобного.

По данным агентства AP, ущерб может составлять до €50 тысяч.

Отмечается, что полиция проводит расследование инцидента.