Впервые в этом году Алтайский государственный технический университет совместно с региональным отделением Российских студенческих отрядов и Алтайским краевым штабом студенческих отрядов организовали школы для руководителей штабов и командного состава студенческих отрядов Сибирского федерального округа.

Руководители штабов студенческих отрядов приехали в Барнаул из Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской, Новосибирской областей, республик Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия. Обучение проходило с 31 марта по 2 апреля, всего участвовало более 200 человек. В программу школы вошли семь образовательных блоков по направлениям: личная эффективность, конфликтология, лидерство, командообразование, управление, имидж, ведение документации.

Также дополнительные знания получали командиры и комиссары студенческих отрядов Алтайского государственного технического университета.

"Каждый год отряды на все лето выезжают работать на производственные объекты в разные уголки нашей страны. Мы должны не только показать свой профессиональный уровень, но и быть настоящей командой, уметь принимать решения, взаимодействовать. На мой взгляд, возможность получить практические советы ветеранов стройотрядовского движения стала самой бесценной для нас. Это люди, у которых за плечами огромная жизненная школа. Они делились своим опытом, рассказывали о трудовых сезонах, отвечали на все наши вопросы", — рассказала руководитель штаба студенческих отрядов АлтГТУ Софья Малышева.

В 2017 году Алтайский государственный технический университет вошел в число победителей конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования, реализуемых в 2017 году.

"Мы уже провели окружную школу командного состава студенческих отрядов Сибирского федерального округа и организовали обучение командного состава отрядов АлтГТУ. Мероприятия прошли в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений вузов России, – рассказывает начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев. – 19 апреля мы запланировали межвузовский конкурс "Восточная феерия". В нем примут участие в том числе иностранные студенты вузов Алтайского края. А 26 мая на площади им. А.Д. Сахарова для всей молодежи мы проведем спортивный фестиваль".

Конкурс организован Министерством образования и науки РФ. Экспертная комиссия поддержала 193 вуза, в том числе Алтайский технический университет. АлтГТУ вошел в список финансируемых проектов как регионального, так и федерального значения.