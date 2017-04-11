Телеканал ТВ-3 покажет третий сезон культового сериала "Твин Пикс" через сутки после премьеры в США. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя телеканала, мировая премьера запланирована на канале Showtime 21 мая.

"Твин Пикс" возвращается в эфир после продолжительного перерыва – последняя серия второго сезона была впервые показана в США в 1991 году. Телеканал ТВ-3 приобрел у компании CBS Studios International права на показ нового сезона "Твин Пикса" Дэвида Линча. Премьера на ТВ-3 состоится через 24 часа после премьеры сериала в Штатах", – говорится в сообщении.

Кроме того, руководство телеканала приняло решение перед грандиозной премьерой показать первый и второй сезон. Сериал "Твин Пикс", вышедший в начале девяностых, пользовался небывалой популярностью на российском ТВ, где его показывал ОРТ.

Известно, что третий сезон был написан Дэвидом Линчем в соавторстве с Марком Фростом. Действие происходит в вымышленном городке Твин Пикс в штате Вашингтон. Специальный агент ФБР Дейл Купер расследует убийство старшеклассницы Лоры Палмер. Ее смерть оказывается связанной с чередой мистических явлений и событий.

Скорее всего, мировая премьера "Твин Пикса" может состояться на 70-м Каннском кинофестивале. Уже известно, что третий сезон будет состоять из 18 эпизодов. В них вернутся актеры и персонажи из первых двух, включая агента Купера и Лору Палмер.