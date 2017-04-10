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ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Р-256 Новосибирск – Ташанта накануне днем. Об этом сообщают "НГС.Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по НСО.

Уточняется, что авария произошла около 14:00. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2112 ехал из Барнаула в сторону Новосибирска. На 61-м километре, перед Искитимом, Lada врезалась в ограждение у пешеходного перехода, после чего перевернулась и вылетела в кювет.

Отмечается, что водитель автомобиля от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В сообщении пресс-службы также отмечается, что, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением авто.