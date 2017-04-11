К марафону "Спасибо за победу" ежедневно присоединяются представители коммерческих и общественных организаций.
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В частности, на призыв помочь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны традиционно откликнулся Алтайский краевой общественный фонд Алексея Смертина "Юные дарования". Фонд объявил набор волонтеров, которые могут помочь в организации марафона по следующим направлениям: формирование продуктовых наборов, персональное вручение подарков и поздравлений всем участникам войны.
Напомним, что благотворительный марафон "Спасибо за победу" был впервые запущен в 2015 году. За два года его работы удалось собрать более 209 000 руб. Благодаря собранным средствам адресную поддержку получили более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
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