Пресс-конференция с участием администрации и тренеров прошла 10 апреля под сводами СК "Темп". На ней были озвучены многие проблемы футбола в крае. Одной из них стала проблема реализации выпускников спортивных школ. Для этого в городе впервые создан проект под названием "Футбольная битва". Соревнования в рамках проекта будут проходить с 15 апреля по 13 мая.

Спикерами конференции стали:

Киушкин Олег Викторович — директор СК "Темп"

Суровцев Александр Валерьевич — спортивный директор

Любецкая Мария Геннадьевна — директор по креативу и коммуникациям

инструктор-методист ДЮСШ "Динамо" — Белозерский Валерий Николаевич

"Основная значимость лиги в том, что в Барнауле работает множество школ, которые выпускают футболистов, но в команду мастеров попадают единицы, остальные просто пропадают, потому как им банально негде играть. Кто-то начинает играть в 17, а кто-то к 20 раскрывается. Но они вынуждены закончить. Мы должны дать ребятам возможность проявить себя на новом уровне", - рассказал спортивный директор СК "Темп" Александр Суровцев.

В последние годы любительский футбол в городе на подъеме. Появляются новые команды, турниры, все больше людей позиционируют себя с игрой миллионов. Но футбол остается любительским без претензий к переходу на более профессиональную ступень. Помочь алтайскому футболу выйти на новый уровень должен современный крытый манеж СК "Темп". В нем созданы все условия для реализации полного тренировочного процесса. Круглый год игроки разных возрастов на его базе могут оттачивать свои навыки.

"Следующая значимость лиги — это дополнительный мотив детям, которые видят цель, причем для каждого реальную, попасть в какую-то из команд. И не только из "Динамо" и "Алтая", но и из маленьких школ. Также из деревень, представители которых будут на турнире", — подчеркнул Александр Суровцев.

В настоящее время на профессиональном уровне Барнаул вынужден приглашать иногородних тренеров, компетенция которых оставляет желать лучшего. Местные же тренеры, занимаясь с детьми десяти лет, после выпуска вынуждены снова возвращаться к шестилетним спортсменам.

Проект "Футбольная битва" также должен помочь вернуть болельщиков на трибуны и заслужить их доверие. Футбол без болельщиков мёртв, именно они должны создавать атмосферу игры и соревнований.

Команды уже вовсю приступили к тренировкам и ждут начала турнира. Администрация СК "Темп" сделает все, чтобы данный турнир прошел на высшем уровне и впоследствии стал ежегодным.

Турнир пройдет с 15 апреля по 13 мая в СК "Темп"

по адресу: 1-й Балтийский проезд, 9

Телефон: 506-140

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