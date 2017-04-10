Фото: пресс-служба УФССП по Алтайскому краю

Судебные приставы разыскивают в Барнауле четырехлетнего ребенка, которого забрал из детского сада его отец и отказался возвращать сына матери.

"УФССП России по Алтайскому краю разыскивается ребенок Белавин Владимир 27.08.2012 г.р., который по решению суда Центрального района г. Барнаула должен проживать по месту жительства его матери. Отец ребенка Белавин Георгий Сергеевич 23.11.1984 г.р. 23 ноября 2016 года забрал его из детского сада и отказывается возвращать матери", - сообщает региональное управление ФССП.

Приметы Георгия Белавина: на вид 30-35 лет, рост около 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, гелевая укладка, сзади косичка.

Приметы Владимира Белавина: рост 105 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза.

Данные о ребенке приставы просят сообщать по телефонам: 8 (3852) 29-59-48, 29-59-11, 63-96-92.



