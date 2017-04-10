Фото: lizaalert.org
В Барнауле пропал 29-летний местный житель Роман Ведянкин. Его местонахождение неизвестно с 4 апреля текущего года, сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".
Уточняется, что рост мужчины составляет 174 сантиметра, у него плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.
Пропавший был одет в коричневую вязаную шапку, темно-синюю куртку, синие джинсы и черные туфли.
Особой приметой Ведянкина является шрам на левой щеке.
Подчеркивается, что мужчина может находиться в другом регионе.
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