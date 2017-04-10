Региональное отделение партии "Единая Россия" проводит для кандидатов предварительного голосования образовательный семинар "Кандидат". Первый такой прошел в Барнауле в пятницу, 7 апреля. Участие в нем приняли более 70 человек.

Перед собравшимися потенциальными кандидатами выступили эксперты: секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко, руководитель Регионального исполкома Андрей Клюзов, депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Денис Голобородько и другие.

Кандидатам предварительного голосования (праймериз) рассказали об основах организации агитационной кампании на округе, юридических нюансах процедуры, а также обсудили формат обязательных дебатов.

Александр Романенко отметил, что высокий интерес барнаульцев к предварительному голосованию объясняется тем, что сегодня только "Единая Россия" готова советоваться с избирателями при выдвижении своих кандидатов.

"Мы отказались от "кулуаров". Сегодня задача всей партийной организации - сделать процедуру отбора кандидатов и формирования партийной команды на выборы максимально открытой, конкурентной и интересной для избирателей. Потому что только конкурентная среда помогает нам развиваться и двигаться вперед. Мы заинтересованы в том, чтобы по-настоящему популярные и неравнодушные к судьбе города люди вместе с партией "Единая Россия" развивали Барнаул. Даже депутаты с большим политическим опытом и серьезными заслугами должны доказать на площадке предварительного голосования свое право идти под знаменами нашей партии на выборы", — отметил Александр Романенко.

Семинары "Кандидат" для участников предварительного голосования продлятся до конца апреля. Принять участие в семинаре могут все зарегистрированные участники процедуры.