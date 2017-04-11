2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

Инвестиционно-строительная компания "СОЮЗ" , одна из ярких представителей строительного рынка Алтайского края, в поддержку указа президента России окрасила свой логотип в зеленый цвет и взяла под обеспечение леопарда-меланоса в Барнаульском зоопарке. Экологические стандарты также применимы в сфере строительства домов от ИСК "Союз".

"Самый первый "зеленый" стандарт в России появился в 2010 году в виде системы, которой предусматривается добровольная сертификация объектов недвижимости, где основной задачей являлось стимулирование всех связанных со строительством специалистов и покупателей к внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий, использованию экологически чистых материалов, которые сводят к минимуму влияние строительства жилого дома на экологию", - рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз" Елена Владимировна Греб.

С 2013 года в Российской Федерации действует ГОСТ Р54964-2012, которым определяется порядок оценки строительных объектов на предмет их соответствия экологическим требованиям. В соответствии с этим ГОСТом при строительстве используются чистые в экологическом отношении материалы. Внешний облик зданий оценивается по гармоничности их сочетания с внешними естественными и искусственными объектами.

В жилом комплексе "Времена года" ИСК "Союз" энергоэффективность обеспечивается за счет специальных фасадов. Собственно, эти фасады, а также витражное остекление в пол обеспечивают эстетику современного функционализма. Стоит отметить, что крыши также являются вентилируемыми.

Поддерживая тему экологичности, архитекторы и проектировщик ИСК "Союз" отказались от мусоропроводов в квартале, заменив их контейнерами для раздельного хранения мусора. Квартиры имеют угловое или сквозное проветривание через смежные комнаты или лестничную клетку, что является дополнением к штатной системе вентиляции.

Одним из самых важных преимуществ жилого комплекса "Времена года" также является то, что детская площадка закрыта от стоянки автомобилей, что является дополнительным преимуществом для безопасности детей жильцов. Вся свободная от застройки территория озеленяется посадкой деревьев, кустарников, посевом многолетних газовых трав, устройством цветников и многолетников.

"Мы считаем, что подобного рода мероприятия обязательно должны привнести только положительные моменты в пользу улучшения качества ведения строительных работ и производства строительных материалов на рынке недвижимости, да и не только. Безусловно, все меры, намеченные нашим президентом Владимиром Путиным, помогут сделать жилые дома наиболее удобными для человека и более безопасными в экологическом отношении. ИСК "Союз" сегодня на этом верном пути!" - рассказала Елена Греб.

На фото: заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз" Елена Владимировна Греб

Совсем недавно в социальных сетях ИСК "Союз" опубликовала пост с видео леопарда — меланоса по имени Мавр из Барнаульского зоопарка, которого взяла под свое попечительство и который незамедлительно стал любимцем публики.

Инвестиционно-строительная компания "Союз"

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