В 2017 году Алтайский край уже во второй раз принял участие в конкурсном отборе Министерства образования и науки по программе создания мест в общеобразовательных учреждениях. В текущем году в рамках этой программы в квартале 2034 Барнаула будет построена новая школа на 550 мест.

Также в рамках программы начнет работать новая школа в селе Юдиха Тюменцевского района, будет создана пристройка к школе в райцентре Родинского района, завершатся капремонты зданий школ в селе Усть-Пристань и в селе Буланиха Зонального района.

Всего в рамках краевой адресной инвестиционной программы запланировано проведение 15 капремонтов и завершение строительства детского технопарка.

"В 2018 году в краевой столице запланировано сдать две школы: в квартале 2008 и квартале 2006А. Это позволит разгрузить ситуацию с местами для первоклассников. Еще в следующем году должны быть готовы две пристройки в Калманском и Егорьевском районах, также готовится формирование планов строительства на 2019 год", — рассказал министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких.

Всего в 2017 году на реализацию всех проектов в краевой адресной инвестиционной программе предусмотрено 997 миллионов рублей. Это средства краевого бюджета. Плюс по федеральной программе регион получил 327 миллионов рублей на строительство школы в районе 2034. Деньги поступают в край частями. Первый транш в 32 миллиона рублей был получен в первом квартале текущего года.

В 2016 году было создано 3,5 тысячи дополнительных мест в школах, из них 2,2 тысячи мест было введено в Барнауле. Ожидается, что 2017 году эта цифра не уменьшится.