Фото: pick-a-lock.ru

Три ребенка 2015 года рождения закрылись одни в квартире на 13-м этаже в Новосибирске. Вызов поступил к спасателям утром в понедельник, 10 апреля, сообщается в группе МАСС города "ВКонтакте".

Как стало известно, бабушка детей, пока они играли, решила выбросить мусор в мусоропровод. Малыши, как только она вышла из квартиры, закрыли за ней дверь на задвижку. Когда дети поняли, что остались одни, они начали все плакать.

Отмечается, что женщина была испугана тем, что квартира находилась на 13-м этаже, однако все окна были закрыты. Пока спасатели ехали на место, женщина сидела у двери и разговаривала с внуками, называя их по именам.

Отмечается, что спасатели просверлили в двери отверстие, аккуратно вскрыли задвижку и впустили в квартиру волнующуюся бабушку. Тройняшки к этому моменту уже были спокойны и играли.