Фото: tsargrad.tv
Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий регистрацию в социальных сетях посредством паспорта, сообщает "Газета.RU".
По его словам, реализация данной инициативы позволит "искоренить чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей".
Кроме того, документом предполагается санкционировать установление запрета на распространение через соцсети информации о готовящихся несанкционированных акциях и митингах.
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Также предлагается запретить одному человеку иметь в социальных сетях несколько страниц.
Одной из основных норм проекта, напомним, является полный запрет детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях.
Комментарии
также необходимо будет предоставить при регистрации бланк дактилоскопической карты, заверенный в установленом законом порядке и пройти сканирование сетчатки глаза))) ну чтоб уж наверняка знать что не фейк
А как тогда троллить ?? Что за.. ?!
угу, как они смогут обязать забугорные сети типа фейсбука?
уймите рыжего! в соцсетях не сижу, но не милоновское это дело - кому и как туда заходить
"По его словам, реализация данной инициативы позволит "искоренить чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей"." ========= а что там такого происходит? все гадости происходят в реальном мире и для каждой есть статья в УК - работайте лучше, а не запретами занимайтесь
почему после нажатия "опубликовать" ваш новый прекрасный сайт сообщает, что "неправильно введён код", хотя кода никто не спрашивал. вторая попытка без кода проканала. уберите этот глюк, плиз
почему "enter" отображается при написании коммента, но при опубликовании исчезает?
«Единая Россия» считает вредной инициативу Милонова об ограничении доступа в соцсети в Интернете (с) ============ даже едро понимает
Тро́ллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, ... Ближайшие понятия — это искушение, провокация и подстрекательство — то есть сознательный обман, клевета, ... ЭТО нормально?