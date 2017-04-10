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Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий регистрацию в социальных сетях посредством паспорта, сообщает "Газета.RU".

По его словам, реализация данной инициативы позволит "искоренить чувство безнаказанности за все то, что происходит на пространстве социальных сетей".

Кроме того, документом предполагается санкционировать установление запрета на распространение через соцсети информации о готовящихся несанкционированных акциях и митингах.

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Также предлагается запретить одному человеку иметь в социальных сетях несколько страниц.

Одной из основных норм проекта, напомним, является полный запрет детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях.