На смену пакетным тарифам линейки "Черный" приходит совершенно новый продукт Tele2. Название тарифов "Мой" отражает близость интересам абонента: "Мой Tele2", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Мой разговор". Неизменными остаются принципы тарифообразования оператора, на которых построены новые предложения: максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена.

Тарифная линейка "Мой" имеет ряд важных и новых для абонента преимуществ:

Оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и по всей России. Теперь они не расходуют пакет минут.

Безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp и Viber).

В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны.

На всех тарифах линейки "Мой" остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период.

Также оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет "раздавать" интернет с мобильного телефона на другие устройства.

"Следуя нашей коммуникационной концепции "Другие правила", мы запускаем отличную от конкурентов продуктовую линейку, в которой мы постарались учесть потребности абонентов. В Алтайском крае число активных интернет-пользователей за год увеличилось в три раза, а объем интернет-трафика на абонента – в 2,5 раза. Поэтому в большинстве предложений новой тарифной линейки заложен большой объем интернет-трафика и дополнительные безлимитные опции. Уверен, в линейке тарифов "Мой" каждый абонент найдет для себя то предложение, которое ему нужно", — рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае Евгений Богач.

Флагманским предложением стал тариф "Мой Tele2". Для пользователей Tele2 в Алтайском крае его цена составит 9 рублей в сутки. В предложение "Мой Tele2" включено 10 Гб интернет-трафика. Общение в мессенджерах и социальных сетях не расходует основной пакет. Звонки на Tele2 России бесплатны и не ограничены, а минута звонка на любой другой номер Алтайского края будет стоить 1,5 рубля.

Самым массовым тарифом в линейке призван стать "Мой разговор". Он отлично подойдёт тем, кому нужны разговоры, и не столь важен безлимитный трафик в социальных сетях и мессенджерах. Тариф предполагает 5 Гб интернета, 200 минут для звонков на номера других операторов Алтайского края и Республики Алтай, а также 50 SMS. Абонентская плата на тарифе – 199 рублей в месяц.

"Мой онлайн" подойдет активным пользователям смартфонов, которым важны большие пакеты минут и мобильного интернета. Тариф также включает безлимитный трафик в соцсетях, безлимитные звонки на номера Tele2 региона и номера Tele2 России. Тариф подразумевает 10 Гб интернет-трафика, а также 400 минут для звонков на номера других операторов края.

"Мой онлайн+" − это классический "тяжелый" тариф, включающий большой объем трафика. Абоненту на этом тарифе станут доступны безлимитный трафик в соцсетях, безлимитные звонки на номера Tele2 региона и номера Tele2 России, 800 минут для звонков по всей стране, а также 12 Гб быстрого интернета.

На всех тарифах новой линейки звонки на номера Tele2 России являются бесплатными. Тарифная линейка "Мой" для жителей Алтайского края доступна уже с 10 апреля. С момента ее запуска все тарифы линейки "Черный" будут закрыты для новых подключений и переходов.