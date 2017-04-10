Фото: пресс-служба Горсуда

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Петра Завьялова в убийстве матери – известной актрисы Александры Завьяловой. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В сообщении отмечается, что Завьялова признали виновным в совершении преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ "Убийство". Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.

По данным следствия, ночью 3 февраля минувшего года Завьялов, будучи пьяным, в одной из квартир дома №6 по Гаврской улице на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил ножом свою 81-летнюю мать. От полученного ранения Александра Завьялова скончалась на месте.

Агентство добавляет, что заслуженная артистка РФ известна по роли Пистимеи Морозовой в картине "Тени исчезают в полдень".