Фото: republicbuzz.com

Сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший - напомнил в минувшее воскресенье американским звездам шоу-бизнеса, что они обещали покинуть Штаты в случае победы республиканца на выборах в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на запись в Twitter-аккаунте сына главы государства.

Агентство пишет, что один из блогеров в соцсети задался следующим вопросом: "Французские знаменитости, поддерживающие левых, говорят, что они переедут в Канаду, если (лидер "Национального фронта" Марин) Ле Пен победит на выборах. Где же я мог уже это слышать?"

Трамп-младший сразу же ответил на данный вопрос: "Я все еще жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!"

Отмечается, что десятки знаменитостей в 2016 году заявляли, что покинут страну, если руководить США будет Трамп. Так, молодая актриса и писательница Лина Данэм намеревалась уехать в Канаду, комедиантка Эми Шумер - в Испанию, актер Сэмюэл Джексон заявил, что переедет в Южную Африку, актриса и певица Барбара Стрейзанд - в Австралию или Канаду, а певица Шер и вовсе собралась улететь на Юпитер. В этом ее поддержал политический сатирик и кинорежиссер Джон Стюарт, отметив, что нужно улететь на другую планету, так как "эта сошла с ума".

Читайте также: Звезды Голливуда спели песню "I Will Survive" назло Дональду Трампу

Газета "Вашингтон экземинер" подчеркивает, что никто из звезд шоу-бизнеса так и не исполнил обещания.