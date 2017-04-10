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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудило управление Следственного комитета по Алтайскому краю по факту гибели 39-летней женщины и ее двухлетнего сына.

В ведомстве отмечают, что трагический инцидент произошел ночью 9 марта в одном из домов поселка Прутской Павловского района. "В результате неправильной эксплуатации печного отопления от отравления окисью углерода скончались приехавшие в гости женщина и ее малолетний сын. При осмотре места происшествия следователем была обнаружена закрытая задвижка печной трубы", — уточняют в СКР.

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В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, из-за неосторожных действий которых случилось это несчастье. Расследование продолжается.