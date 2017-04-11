Ранняя седина или интенсивное поседение может свидетельствовать о проблемах сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет medikforum со ссылкой на ученых из Каира.

Они заявили, что седина может свидетельствовать о серьезных повреждениях артерий.

Такие выводы были сделаны после изучения 545 мужчин. Ученые нашли связь между цветом волос и состоянием артерий. Появление седины в любом возрасте может говорить о наличии болезней сердечно-сосудистой системы.

"У явления седины и сердечных заболеваний похожие маркеры, количество которых с возрастом увеличивается. С этими процессами могут быть связаны снижение репарации ДНК, гормональные изменения, различные воспаления. Также мы обнаружили, что большинство седых мужчин страдают от повышенного уровня жировых отложений и высокого давления", — рассказала о сделанной находке соавтор исследования Ирина Самуэль.