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Российские экологи просчитали, как может поменяться ландшафт и свойства экосистем в европейской части РФ под действием глобального потепления и выделили зоны с самой высокой вероятностью развития разных природных катастроф, передает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Ecological Modelling.

По словам Юрия Пузаченко из Института проблем экологии и эволюции РАН, "в рамках одного ландшафта существует три в равной степени устойчивых состояния растительного покрова с различными схемами саморегулирования". Он отметил, что во влажные и теплые климатические периоды приводят к тому, что болота аткивно наступают на лес, в результате происходят локальные катастрофы. "Возможность зарастания лесом лугов в существенной степени определяется локальными условиями увлажнения и инсоляции, определяемыми рельефом", – добавил ученый.

Глобальное потепление и изменение климата часто приводят к внезапным изменениям в работе экосистем и в том, как выглядят разные уголки поверхности планеты, часто вызывая катастрофы локального или регионального характера, будь то потопы, пожары и иные стихийные бедствия. Как правило, такие переходы происходят редко, из-за чего предсказания того, когда и как это произойдет, очень ценны для специалистов.

В пресс-службе Российского научного фонда сообщают, что Пузаченко с коллегами разработал климатическую модель, позволяющую определять наиболее уязвимые регионы на карте европейской части РФ с помощью снимков и данных с климатических спутников в качестве основы для подобных предсказаний.

Используя данные со спектрорадиометра MODIS, который установлен на борту климатических спутников NASA Terra и Aqua, а также данные с наземных станций слежения, авторы статьи впервые проследили за тем, как российские леса управляют своим собственным климатом, а также оценили границы, где эта саморегуляция работает.

Выяснилось, что болота, леса и луга совсем по-разному реагируют на тепло и солнечный свет и испаряют воду, благодаря чему глобальное потепление влияет на их рост и развитие непохожими путями. Понимание того, как и почему это происходит, отмечают климатологи, критически важно для предсказания последующих последствий изменения климата.

Когда система выходит за ее пределы, она резко становится нестабильной и обычно катастрофически меняется. Так, например, при повышении температуры выше определенной точки лес становится степью после серии массовых пожаров, или же он становится болотом, если уровень осадков превысит некую критическую отметку. Луга могут уступать место лесу в подобных условиях, когда воды в почве начинает хватать для роста деревьев.

По словам специалистов, многие подобные катастрофы можно предотвратить, если удержать лес, луг или болото от пересечения такой точки. Это проще сделать, чем пытаться ликвидировать последствия катаклизма, и модель, которую составил Пузаченко с коллегами, может помочь властям и экологам лучше понимать, где нужно проводить такие меры.