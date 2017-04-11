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Оптимизация, или Что ждет малокомплектные школы в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
В Алтайском крае продолжится оптимизация в системе образования. Она обусловлена федеральными образовательными стандартами

Сегодня в регионе 692 малокомплектные школы. В них обучается порядка 18% учеников края. Всего в регионе 262 тысячи школьников.

"Перевод школ в статус филиала делается для улучшения качества образования. Малокомплектная школа не всегда может дать приемлемый уровень образования ученикам. Бывает, что в малокомплектной школе один педагог ведет два предмета и более. Плюс там не всегда есть весь набор классов. Поэтому оптимизация сети помогает решить вопросы качества образования", — заявил министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких.

В настоящий момент в Алтайском крае работает 1133 общеобразовательные организации, из них 135 работают в статусе филиала. В 2017 году количество филиалов должно быть доведено до 300.

Надо отметить, что оптимизация не предусматривает сокращение педагогов. Учителя остаются на своих местах.


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Комментарии

11.04.2017 07:07
- гость -

Да ладно! У нашего губернатора одна цель - разрушить.

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11.04.2017 07:14
- гость -

странно то что те школы которые функционировали во времена ВОВ, сегодня подлежат оптимизации.

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11.04.2017 07:32
- гость -

Ну вот и все. На школьном образовании в деревне можно ставить крест. Добро пожаловать в крепостные.

0  0
11.04.2017 07:55
точный

Светлая память советской школе и образованию.

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11.04.2017 08:24
- гость -

Министр мягко говоря лукавит, истинная причина перевода школ в филиалы в том, чтобы эту школу ликвидировать, поскольку по федеральному закону для закрытия сельской школы требуется согласие населения, понятно что получить его не получится не один здравомыслящий родитель, да и большинство жителей на это согласия не дадут. За закрытия филиала требуется всего лишь росчерк пера чиновника, мнение населения никого не интересует. Такой вот разгул демократии. Все это было бы смешно если не было бы так грустно, ибо уничтожение сельской школы, влечет за собой сокращению рабочих рук на селе, а это прямо пропорционально росту потребления городом пальмового масла и прочей дряни.

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11.04.2017 08:35
- гость -

С 2000 года, в бытность Путина президентом, в РФ закрылось 25,5 тыс. школ. Из них 20,1 тыс на селе. Итого за годы правления Путин в год закрывалось 1,7 тыс. школ или 4,6 школ каждый день.

Что характерно за это же время при Путине было построено или открылось более 30 тыс. церквей. число которых выросло с 2,9 тыс.в 1990 году до 34,5 тыс. в настоящее время. То есть каждый год открывалось 1,26 тыс. церквей или по 3,5 каждый день.

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11.04.2017 08:56
- гость -

11.04.2017 07:32 - гость - "....На школьном образовании в деревне можно ставить крест..." И в конечном счете и на деревне в целом. Ведь врачей и фельдшеров убрали ещё раньше оттуда. А ещё ранее крупные с\х производства.

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