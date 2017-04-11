Сегодня в регионе 692 малокомплектные школы. В них обучается порядка 18% учеников края. Всего в регионе 262 тысячи школьников.

"Перевод школ в статус филиала делается для улучшения качества образования. Малокомплектная школа не всегда может дать приемлемый уровень образования ученикам. Бывает, что в малокомплектной школе один педагог ведет два предмета и более. Плюс там не всегда есть весь набор классов. Поэтому оптимизация сети помогает решить вопросы качества образования", — заявил министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких.

В настоящий момент в Алтайском крае работает 1133 общеобразовательные организации, из них 135 работают в статусе филиала. В 2017 году количество филиалов должно быть доведено до 300.

Надо отметить, что оптимизация не предусматривает сокращение педагогов. Учителя остаются на своих местах.