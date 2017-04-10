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Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил направить в поселок Западный Рубцовска дополнительные бригады специалистов и технику для проведения работ. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Уточняется, что, по данным на 10 апреля, в Рубцовске подтоплены 48 жилых домов, где вода поднялась выше уровня пола, и 137 приусадебных участков. В подтопленных домах живут 154 человека, уточняют в ГУ МЧС РФ по краю.

Также отмечается, что сейчас 11 бригад продолжают откачивать талые и грунтовые воды с придомовых территорий за пределы поселка. В работах участвуют специалисты городского Управления по делам ГО и ЧС, Водоканала, отрядов федеральной противопожарной службы, специализированной пожарно-спасательной части. Они проложили две магистральные линии протяженностью свыше километра каждая для отвода воды в дренажный канал. По данным на утро 10 апреля, было откачано свыше 20 тысяч кубометров талых и грунтовых вод.

Кроме этого, добавляют в пресс-службе, продолжается расчистка арыка, который расположен вдоль садоводческого товарищества №2 и золоотвалов бывшего тракторного завода. Всего в работах участвуют 170 человек и 47 единиц техники.

Напомним, уровень грунтовых вод поднялся в частном секторе Рубцовска 7 апреля из-за активного таяния снега. Принять дополнительные меры решили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства региона.

Подчеркивается, что рабочие группы рубцовской администрации проводят подворовые обходы, организовано информирование местных жителей о складывающейся обстановке. Уже подготовлено четыре пункта временного размещения общей вместимостью 175 человек. Специалисты предприятий города и аэромобильной группировки регионального управления МЧС РФ помогают гражданам, оставившим заявки.

В администрации Рубцовска отмечают, что 10 апреля патронажная служба горбольницы №1 начала работу с маломобильными гражданами, которые стоят на учете в медучреждении. Специалисты Роспотребнадзора каждый день проверяют качество питьевой воды. Кроме этого, ведутся постоянные замеры уровня грунтовых вод. По данным на 10 апреля, в одной из имеющихся скважин уровень грунтовых вод повысился, в другой — стал ниже.

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В пресс-службе уточняют, что уровень воды в реке Алей в районе водомерного поста составляет 307 сантиметров при критической отметке 550 сантиметров. Наполняемость Гилевского водохранилища при максимально возможном объеме 470 миллионов кубических метров воды составляет 180 миллионов кубометров.