Американские ученые нашли способ снизить любовь к сладкому. Правда, помочь он сможет только при одном условии: если вы покупаете сладости в специальном торговом аппарате.

Ученые провели эксперимент. В торговый аппарат поместили вредные сладости и здоровые продукты. Для покупки батончиков или шоколадки нужно было подождать примерно 30 секунд. А вот здоровую продукцию покупатели получали моментально.

В результате продажи здоровых продуктов питания начали расти. За первый период спрос на них увеличился на 5%.

По словам исследователей, сладкоежкам необходимо съесть что-то немедленно. Таймер позволяет подумать и отказаться от сладкого в пользу чего-то полезного.