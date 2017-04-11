Затраты на реализацию "пакета Яровой" оценили в 10 триллионов рублей, сообщает "Лента". К такому заключению пришла комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.

Эти выводы они сделали из расчетов, что к 2019 году все крупные мобильные операторы должны хранить по 20 эксабайт пользовательской информации. Для реализации этого направления они будут вынуждены в несколько раз поднять цены на услуги связи. А это неизбежно отразится на росте инфляции. Она повысится примерно на 2%.

Напомним, изначально затраты оценивали в 5,2 триллиона рублей. Предложенный министерством объем хранилищ будет обладать избыточной мощностью и окажется загружен на 60-70%.

Напомним, антитеррористический пакет законов, авторами которого стали парламентарий Ирина Яровая и глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, был принят Госдумой 24 июня 2016 года. В июле того же года его подписал президент Владимир Путин.