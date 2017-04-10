Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) Апр 9 2017 в 6:20 PDT

Медведица Валя впервые показала посетителям Новосибирского зоопарка двух новорожденных детенышей. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщают "Новосибирские новости".

Уточняется, что фото бурого медвежонка с мамой было опубликовано в воскресенье, 9 апреля, в Instagram-аккаунте Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило.

"Пополнение в нашем зоопарке! Встречайте новых жителей", — гласит подпись под снимком.

В пресс-службе зоопарка изданию рассказали, что медвежата родились еще в январе, однако точная дата неизвестна, поскольку медведица находится в спячке. "В январе наши специалисты начинают ходить возле вольера, выслушивать, что происходит. Детеныши там копаются, шевелятся, так мы узнаем о пополнении", — цитирует издание пресс-секретаря зоопарка Евгению Пирожкову.

Она добавила, что пол малышей можно будет определить лишь к концу текущего месяца, когда медведица начнет отпускать детенышей от себя. В то же время медвежатам дадут имена.