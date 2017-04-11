Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Солнце, тепло до +20 градусов и ощутимый ветер ожидают в Алтайском крае во вторник, 11 апреля.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадков в этот день в крае не прогнозируют. Дневные температуры в крае составят +10…+15 градусов, местами в южных и предгорных районах +15…+20 градусов.

Ветер будет южный, три-восемь метров в секунду с усилением местами по югу до 13 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, +13…+15 градусов. Ветер до восьми метров в секунду.