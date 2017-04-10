ВМС США неожиданно развернули авианосец "Карл Винсон" к берегам Южной Кореи

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Соединенные Штаты внезапно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рёнхап.

По данным агентства, ударная группа кораблей США движется к Корейскому полуострову из Сингапура, изменив изначальный план захода в Австралию.

Кроме "Карла Винсона" в группу входят пара эсминцев и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, которые могут перехватывать баллистические ракеты.

Агентство отмечает, что переброска кораблей необычна, так как этот американский авианосец уже побывал в Южной Корее меньше месяца назад.

Представитель Минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюн считает, что действия ВМС США отражают "серьезное отношение (Америки) к ситуации на Корейском полуострове". По его мнению, действия Штатов направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР.

В ответ на вопрос о возможности войны на Корейском полуострове Сан Гюн отметил, что южнокорейские войска готовы отразить "провокации Севера", если такие возникнут во время 105-й годовщины со дня рождения экс-лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля. Кроме этого, в Сеуле не исключают возможности ядерного или ракетного испытания в честь 85-й годовщины Корейской народной армии, празднуемой 25 апреля.

Ранее СМИ писали, что Совет по нацбезопасности Соединенных Штатов передал главе страны Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее и устранение лидера КНДР Ким Чен Ына. Телеканал NBC заявил, что Штаты могут прибегнуть к одному из вариантов лишь в том случае, если не смогут взаимодействовать с Китаем в сдерживании КНДР.