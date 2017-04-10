Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Жители Барнаула днем в понедельник, 10 апреля, стали свидетелями масштабных подвижек льда на главной реке Алтая – Оби.
Чтобы посмотреть на начало ледохода, в район речного вокзала пришло множество горожан. Глядя на процессы, которые переживает река, вспоминаются строки:
Льдина льдину гонит в путь,
Ударяет в спину.
Не давая отдохнуть,
Льдина вертит льдину.
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Более интенсивный ледоход жители краевой столицы смогут наблюдать в ближайшее время. А пока портал Amic.ru публикует фоторепортаж, рассказывающий о том, как начался этот любимый всеми нами природный процесс.
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