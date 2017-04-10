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17 машин ДПС устроили массовую погоню за пьяным водителем в Новосибирске

, ИА "Амител"
Водителя удалось заблокировать лишь после того, как он врезался в другую машину

Фото: vk.act54

Новосибирцы стали свидетелями погони с участием большого количества экипажей ДПС. Полицейские гнались за нарушителем, управлявшим Toyota Platz, по Винаповскому мосту в сторону торгового центра "Мега", 9 апреля, в районе 17 часов, говорится в группе Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54".

Очевидцы сообщают, что в операции участвовали сразу 17 автомобилей ДПС. По их словам, погоня началась на улице Петухова, где водитель не подчинился требованию инспектора ДПС об остановке.

Стражам порядка удалось заблокировать Toyota лишь после того, как она столкнулась с другим авто. Однако даже тогда 55-летний водитель не захотел сотрудничать с полицейскими и заблокировал двери своей машины. В итоге сотрудникам ДПС пришлось разбить стекло автомобиля и арестовать мужчину. 

Как оказалось, ранее новосибирца уже лишили прав по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. После произошедшего в отношении лихача составили протоколы за неповиновение и вождение в нетрезвом виде.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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