Фото: avito.ru

Торгово-офисное здание площадью более 2000 квадратных метров продают в самом центре Барнаула за 120 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

"Новое торгово-офисное кирпичное здание расположено в Центральном районе города Барнаула по адресу: ул. Партизанская, 40. Состоит из цокольного и пяти наземных этажей. Планировка цокольного этажа выполнена для дальнейшего использования под кафе, на остальных этажах планировка свободная. Высота потолков на цокольном этаже 4,5 метра, на остальных этажах 3,3 метра", — отмечает продавец.

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Владелец указывает на то, что строение находится в выгодном месте. Также добавляется, что здание продается целиком. Впрочем, рассматриваются варианты аренды.



