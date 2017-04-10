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В сети опубликовано видео, как охранники одного из аэропортов США волоком вытаскивают из самолета "лишнего" пассажира рейса Чикаго-Луисвилл авиакомпании United Airlines, пишет РИА "Новости".

По словам очевидца инцидента Одры Д. Бриджес, перевозчик продал больше билетов, чем было мест в салоне самолета. Компания предложила любому пассажиру покинуть воздушное судно. Взамен этот человек получил бы оплаченную ночь в отеле, денежную компенсацию и билет на следующий день.

Однако добровольцев не нашлось, поэтому сотрудникам авиакомпании пришлось выбрать случайного пассажира. Им оказался врач, отказавшийся покидать самолет, объяснив это тем, что ему необходимо успеть в госпиталь. Тогда сотрудники United Airlines вызвали охранников аэропорта. Прибывшие мужчины начали силой вытаскивать пассажира и не остановились даже тогда, когда он потерял сознание.

Очевидец подчеркнула, что она и остальные пассажиры были в шоке от происходящего.

По данным The Telegraph, в авиакомпании инцидент объяснили переполненным рейсом. "Один из пассажиров отказался добровольно покинуть воздушное судно, и нам пришлось вызвать охрану", — заявили в United Airlines, принеся извинения за овербукинг.