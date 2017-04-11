Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Начало ледохода, традиционно вызывающего ажиотаж среди горожан, могли лицезреть накануне днем жители Барнаула.

Специалисты пока называют процессы на Оби подвижками льда, а не ледоходом в классическом понимании.

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Ситуация на главной реке Алтая в районе краевой столицы будет развиваться, и поэтому горожане в ближайшее время еще смогут любоваться происходящим на Оби.

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Портал Amic.ru подготовил для своих читателей видеовыдержку того, как начинался ледоход.

Трансляцию ледохода ведет телекомпания "Катунь 24".