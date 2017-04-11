Проект, посвященный Великой Отечественной войне, запустил региональный телеканал "Катунь 24". Весь месяц до 9 мая журналисты телеканала будут рассказывать жителям Алтайского края о том, какую роль сыграл наш регион в той войне.

В рубрике "Огонь памяти" телезрителям расскажут о мемориалах Алтая. Из "Календаря Победы" можно будет узнать о вехах военной истории.

На сайте телеканала в разделе "Алтайский край — фронту" опубликованы все материалы, посвященные подвигу нашего народа.

Кроме того, "Катунь24" проведет прямую трансляцию главного события Дня Победы — парада и шествия Бессмертного полка 9 мая в Барнауле.