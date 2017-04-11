Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о России

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Коллектив газеты New York Times (США) получил Пулитцеровскую премию в области международной журналистики за ряд публикаций о влиянии РФ в мире, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на само издание.

Награду присудили репортерам за статьи "о попытках Владимира Путина распространить влияние России за рубежом, раскрывающие методы, среди которых были убийства, злоупотребления в интернете и использование компромата против своих оппонентов". Оргкомитет посчитал, что эти материалы сильно повлияли на формирование новостной повестки и задали тон освещению действий Москвы.

Работами-победителями являются в том числе расследование про "армию троллей", взлом серверов демократической партии, экс-помощника украинского лидера Пола Манафорта, который потом возглавил штаб Дональда Трампа, выгоде Кремля от разоблачений Wikileaks и ряд других.

Всего NYT получила в текущем году три награды. Дениэла Берехулака отметили за серию снимков о борьбе филиппинского правительства с наркотрафиком, а Кристофера Чиверса — за статью о молодом ветеране войны в Афганистане, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

При этом The Hill отмечает, что печатная версия газеты сообщила о своей победе за несколько часов до официального объявления лауреатов.

Пулитцеровская премия — одна из престижнейших наград в области журналистики, а также литературы, музыки и театра. Для того, чтобы можно было участвовать в конкурсе, необходимо опубликовать материал в американской газете. NYT, а также Wall Street Journal и Washington Post — лидеры по числу наград за все время существования премии.