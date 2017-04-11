Новости

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о России

, ИА "Амител"
Награду присудили репортерам за материалы "о попытках Путина распространить влияние РФ за рубежом"

Фото: kievpravda.com

Коллектив газеты New York Times (США) получил Пулитцеровскую премию в области международной журналистики за ряд публикаций о влиянии РФ в мире, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на само издание.

Награду присудили репортерам за статьи "о попытках Владимира Путина распространить влияние России за рубежом, раскрывающие методы, среди которых были убийства, злоупотребления в интернете и использование компромата против своих оппонентов". Оргкомитет посчитал, что эти материалы сильно повлияли на формирование новостной повестки и задали тон освещению действий Москвы.

Работами-победителями являются в том числе расследование про "армию троллей", взлом серверов демократической партии, экс-помощника украинского лидера Пола Манафорта, который потом возглавил штаб Дональда Трампа, выгоде Кремля от разоблачений Wikileaks и ряд других.

Всего NYT получила в текущем году три награды. Дениэла Берехулака отметили за серию снимков о борьбе филиппинского правительства с наркотрафиком, а Кристофера Чиверса — за статью о молодом ветеране войны в Афганистане, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

При этом The Hill отмечает, что печатная версия газеты сообщила о своей победе за несколько часов до официального объявления лауреатов.

Пулитцеровская премия — одна из престижнейших наград в области журналистики, а также литературы, музыки и театра. Для того, чтобы можно было участвовать в конкурсе, необходимо опубликовать материал в американской газете. NYT, а также Wall Street Journal и Washington Post — лидеры по числу наград за все время существования премии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

11.04.2017 08:49
понравился комент

Сначала Нобелевская Премия себя дискредитировала,когда вручили премию Мира - Обаме, который из войн не вылезал и только разжигал конфликты и Оранжевые революции где только можно. Потом престижнейшая премия World Press Photo, опустилась, объявив победителем, фотографию убийцы российского посла в Турции,после совершенного им теракта. Теперь и Пулитцеровская премия обесценилась, когда её вручили набору страшилок, клише и штампов про Путина, собранного с миру по нитке газетой Нью Йорк Таймс!! Мдааа...Что то дальше будет?! Ощущение,что ничё хорошего. Дальнейшая деградация западных ценностей! Ну,привет им! А нам надо свою культуру развивать и сохранять,чтобы не липло к нам всякое дутое " творчество" (с)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи о Путине и РФ
Вторник, 11 Апрель, 08:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,39
€ 60,75
Brent
$ 51,5
10°
Обь
307см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
08:37
Заторы в шесть баллов образовались на улицах Барнаула утром 11 апреля 0
08:34
Спасибо за победу: к марафону присоединился фонд Алексея Смертина 0
08:19
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о России 1
08:11
Права, паспорт и бизнес-план: какие документы теперь можно получить в МФЦ? 1
07:48
Прямую трансляцию парада Победы в Барнауле увидят жители Алтайского края 0
07:34
Расскажи о своей любимой книге и получи призы от "Читай-города" 0
07:03
Оптимизация, или Что ждет малокомплектные школы в Алтайском крае? 6
06:32
Торгово-офисное здание продают в центре Барнаула за 120 млн рублей. Фото 5
06:01
Прощай, ледяной плен: как Обь в Барнауле освобождалась от оков зимы. Видео 2
05:07
Почему нужно убирать в квартире в Чистый четверг? 0
04:32
Тепло под +20 градусов, солнце и южный ветер ждут Алтайский край 11 апреля 0
03:21
Затраты на реализацию "пакета Яровой" составят около 10 триллионов рублей 9
02:09
Сложно, но можно: тягу к сладкому реально преодолеть 0
01:05
Телеканал ТВ-3 покажет третий сезон культового "Твин Пикса" Дэвида Линча 0
00:08
Ученые нашли связь между ранней сединой и болезнями сердца 1
23:16
Пассажира волоком вытащили из самолета в США. Видео 1
22:14
17 машин ДПС устроили массовую погоню за пьяным водителем в Новосибирске 0
21:12
ВМС США неожиданно развернули авианосец "Карл Винсон" к берегам Южной Кореи 0
20:01
"Льдина льдину гонит в путь": Обь в Барнауле прощается с зимой. Фото 0
19:47
Бурые медвежата впервые вышли из берлоги в Новосибирском зоопарке. Фото 0
19:24
Экологи составили карту будущих природных катастроф в РФ 0
19:09
Коротко о главном: ледоход на Оби и барнаульские дороги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 апреля
18:49
Трамп-младший напомнил звездам шоу-бизнеса об их обещании покинуть страну 0
18:37
Стоп-кадр. Люди, кошка, ледоход 0
18:29
Александр Карлин направил дополнительные силы в Рубцовск в зону паводка 0
18:03
Суд отправил сына актрисы Завьяловой на 8 лет в колонию за ее убийство 0
17:49
Женщина и ее двухлетний сын смертельно отравились угарным газом на Алтае 2
17:32
Более миллиарда рублей потратят на Алтае на строительство школ в 2017 году 2
17:21
Милонов внес законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту 10
17:13
Алтайские единороссы учат будущих кандидатов ведению предвыборной кампании 2
17:06
Двухлетние тройняшки закрылись в квартире на 13-м этаже в Новосибирске 2
16:53
Показываем, как барнаульцы ждали ледохода. Фото 0
16:32
Волонтеры разыскивают пропавшего почти неделю назад барнаульца 0
16:22
Приставы в Барнауле ищут ребенка, которого забрал из детсада его отец 6
16:14
"Нельзя такое забывать": истории о Великой Отечественной в проекте Amic.ru 1
16:06
Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском 0
16:01
Автобус протаранил Lexus в центре Барнаула. Фото 1
15:50
Как провести время и куда сходить барнаульцам с 10 по 14 апреля? 0
15:34
Тысяча португальских школьников разгромила отель в Испании 2
15:25
Барнаульцы запечатлели начало ледохода на Оби. Видео 3
15:21
Что такое Радоница и что принято на нее делать? 3
15:14
Свой новый альбом в Барнауле презентует знаменитый рэпер Баста 6
15:04
Десятилетняя девочка погибла в Омске после укола лидокаина 0
14:51
Министр природы РФ встретился с алтайским экологом после жалоб с мест 0
14:43
Ледоход начался на Оби в Барнауле. Трансляция 10
14:40
Маскарпоне и кокосовое молоко: из чего приготовить необычную пасху? 5
14:36
Паводок нарушил транспортное сообщение в Алейском районе Алтайского края 1
14:23
Правила движения на перекрестках собираются изменить в России — СМИ 13
14:13
Как будет работать транспорт в Родительский день в Барнауле? 0
14:06
Показываем видеоролик к празднику "Цветение маральника" в Алтайском крае 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.