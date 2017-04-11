Фото: forum.homecitrus.ru

Жителей Барнаула утром во вторник, 11 апреля, ожидают шестибалльные пробки на улицах города.

Так, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее сложная обстановка наблюдается на пересечении улицы Попова с проспектом Космонавтов (скорость движения авто 3-5 километров в час), с улицей Энтузиастов (7 км/ч) и Павловским трактом (7 км/ч), а также на улице Советской Армии, отрезке Павловского тракта после кольцевого пересечения и на участке улицы Малахова (везде машины двигаются со скоростью 7 километров в час).

Кроме этого, движение осложнено на пересечении улицы Малахова с Власихинской и Петра Сухова, перекрестке проспект Ленина — Северо-Западная и на участке проспекта Строителей перед площадью Победы.