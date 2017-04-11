Фото: tbilisi.media

Народный артист Грузинской ССР Гиви Берикашвили умер в Тбилиси на 84-м году жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Sputnik Грузия.

Издание уточняет, что актера госпитализировали на прошлых выходных из-за жалоб на проблемы с дыханием.

Минкультуры Грузии на своей официальной странице в Facebook выразило соболезнования родным и близким артиста.

Агентство добавляет, что Берикашвили на протяжении долгих лет работал в Тбилисском академическом театре имени К. Марджанишвили. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах, как "Древо желания", "Берега", "Кувшин".