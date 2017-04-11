Генштаб Украины рассказал о планах высадки десанта в Крыму в 2014 году

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Власти Киева собирались провести десантную операцию в Крыму для того, чтобы сорвать референдум о воссоединении полуострова с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко в интервью "Украинской правде".

Генерал сообщил, что 1 марта 2014 года он вместе с замначальника Главного оперативного управления Виктором Назаровым предложил "вариант реагирования на ситуацию в Крыму".

По словам Муженко, предполагалось, что десант высадится на полуострове и займет крымские аэродромы. Затем планировалось "усилить группировку войск и провести соответствующие маневры", добавил он.

Начальник Генштаба ВСУ отметил, что 95-я бригада ВСУ должна была перехватить узкий перешеек между полуостровом и Керченским полуостровом. Помочь ей должны были морские пехотинцы.

Муженко уточнил, что украинские десантники уже начали подготовку к операции, но инициативу заблокировал Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За присоединение к России проголосовали свыше 95% жителей полуострова.