Фото: vk.com/barneos22

Следственный комитет начал проверку по сообщению, опубликованному в группе Barnaul 22 — жительница краевой столицы пожаловалась на то, что соседи установили металлическое ограждение, которое препятствует ей и ее детям выходу из дома.

"К нам обратилась наша подписчица Татьяна Новикова со странной просьбой – помочь ей разобраться в проблеме, которая возникла с ее соседями. Вход в ее двор "замуровали". Ночью установили металлическое ограждение и заварили металлическим листом вход на территорию дома, на которой проживает семья из мамы и двух несовершеннолетних детей, которые теперь остались на запертой территории. Сделали это без всяких предупреждений. Ни полиция, ни администрация и прокуратора никак не отреагировали на данную ситуацию... Зайти не можем, выйти тоже — написала нам Татьяна. Адрес, где все произошло: улица Володарского, 26а", — отмечается в паблике в соцсети "ВКонтакте".

В данный момент проверкой этой информации занялся следственный отдел по Октябрьскому району Барнаула.

Правоохранители проверят произошедшее на состав преступления, предусмотренного статьей 330 УК РФ (самоуправство).

"Органом следствия будут приняты исчерпывающие меры, направленные на восстановление законных интересов пострадавшей женщины и ее детей и обеспечение возможности их полноценного доступа к жилищу", — указывают в СКР.