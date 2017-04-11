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Оперативники управления ФСБ по Алтайскому краю задержали в Барнауле мужчину, которого подозревают в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

"В результате обысков по месту жительства из незаконного оборота изъяты автомат МП-38, два пистолета марки "ТТ", три пистолета марки "ПМ", пистолет "Люгер" образца 1913 года выпуска, ружье МЦ 21-12, 699 боеприпасов различного калибра, а также основные составные части к огнестрельному оружию. Установлено, что вооружение изготавливалось кустарным способом в домашних условиях на закупленном для этих целей оборудовании – токарном и сверлильном станках", — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Экспертиза показала, что основная часть изъятого является боевым оружием.

Материалы переданы в ГУ МВД по региону для принятия решения о возбуждении уголовного дела.