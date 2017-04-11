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Барнаульский умелец наладил кустарное производство боевого оружия

, ИА "Амител"
По данным силовиков, горожанин кустарным способом изготавливал оружие в домашних условиях

Фото: otvet.mail.ru

Оперативники управления ФСБ по Алтайскому краю задержали в Барнауле мужчину, которого подозревают в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

"В результате обысков по месту жительства из незаконного оборота изъяты автомат МП-38, два пистолета марки "ТТ", три пистолета марки "ПМ", пистолет "Люгер" образца 1913 года выпуска, ружье МЦ 21-12, 699 боеприпасов различного калибра, а также основные составные части к огнестрельному оружию. Установлено, что вооружение изготавливалось кустарным способом в домашних условиях на закупленном для этих целей оборудовании – токарном и сверлильном станках", — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Экспертиза показала, что основная часть изъятого является боевым оружием.

Материалы переданы в ГУ МВД по региону для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.04.2017 10:26
- гость -

Самозанятый гражданин. Молодец. Государство не хочет продавать людям оружие, люди находят выход сами.

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11.04.2017 10:46
Алекс

Может быть создавать для таких талантливых людей шарашки, работы-то нет... Туполев, Королев ведь затем создавали передовые технологии, а так тупо на зону...

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