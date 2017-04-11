Фото: vogue.co.uk

Новым главным редактором британского журнала Vogue впервые в истории станет мужчина – 45-летний Эдвард Эннинфул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенный на сайте журнала пресс-релиз.

Джонатан Ньюхаус, глава издательского дома Conde Nast International, который издает Vogue, отметил, что Эннинфул является "влиятельной фигурой в мире моды, Голливуда и музыки, которые формируют современные культурные тенденции". По его словам, Эдвард может взять на себя ответственность по руководству британским журналом "благодаря своему таланту и опыту".

Уточняется, что Эннинфул родился в Гане, однако свое детство провел в Великобритании. Впервые агенты модельного бизнеса заметили его в 16 лет, после этого Эннинфул начал строить карьеру в мире моды. Ранее он работал в американских и итальянских изданиях Vogue, а также в журнале W Magazine.

Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа.

Прежний главред британского журнала Александра Шульман 25 января объявила, что покинет свой пост после более чем 25 лет работы.

Журнал Vogue впервые был напечатан в 1892 году в США. В разгар Первой мировой войны из-за невозможности доставки журнала в Старый свет Vogue начал издавать британскую версию. Первый номер британского Vogue появился на прилавках в Великобритании в 1916 году.