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Директора одного из соцучреждений для детей-сирот в Алтайском крае обвиняют в превышении полномочий с применением насилия, а также в присвоении и растрате, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Согласно данным следствия, 63-летняя женщина весной прошлого года, желая наказать воспитанниц за самовольный уход из детдома, дала указание другому ребенку ударить по лицу девочек 12 и 15 лет.

"Указанные действия явно выходили за пределы полномочий директора и нарушили права и законные интересы несовершеннолетних", — подчеркивают в СКР.

Помимо этого, обвиняемая с февраля 2013-го по август 2016 года обратила в свою пользу часть денежных средств, причитающихся медсестре в качестве заработной платы. Также директор соцучреждения уличена в присвоении и растрате денег, которые были списаны посредством подготовки фиктивной документации на приобретение горючего для неэксплуатируемого служебного автомобиля.

"Обвиняемая причинила имущественный ущерб краевому бюджету на сумму более 240 тысяч рублей", — уточняют в СКР.

Директор центра помощи детям была отстранена от должности и определена под домашний арест. На ее личный автомобиль наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.