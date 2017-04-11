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Губернатор Алабамы Роберт Бентли, которого подозревают в интимной связи с экс-подчиненной, признал в понедельник, 10 апреля, свою вину и подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру американского штата.

По ее данным, Бентли, в отношении которого проводилось расследование, арестовали ранее в тот же день. Губернатору предъявили обвинения, связанные с нарушением норм профессиональной этики и законодательства в области финансирования избирательной кампании, уточнило агентство Associated Press. Бентли признал свою вину и согласился выплатить 2 тысячи долларов штрафа. Кроме этого, его приговорили к 100 часам общественных работ. В прокуратуре подчеркнули, что признание вины предполагает прекращение расследования в отношении губернатора.

Скандал с участием 74-летнего Бентли разгорелся в минувшем году, когда один из бывших сотрудников его администрации спустя несколько дней после своего увольнения предоставил в распоряжение AP аудиозапись разговора по телефону, который состоялся между Бентли и, предположительно, Ребекой Мейсон, занимавшей пост его главного политического советника. По данным агентства, беседа носила крайне откровенный характер, из чего следовало, что Бентли, вероятно, состоял в интимных связях с женщиной.

В отношении губернатора начали расследование, выявившее, что он нарушил установленные в Алабаме нормы профессиональной этики для высоких должностных лиц. Также выяснилось, что Бентли платил женщине деньги из средств его избирательной кампании. После этого некоторые законодатели штата заявили, что собираются начать в отношении губернатора процедуру импичмента.

Бентли был губернатором Алабамы с 2011 года. Он является отцом четверых детей. Его супруга, с которой он прожил вместе почти 50 лет, ранее подала на развод. Тогда же женщина заявила, что ее браку с мужем был нанесен "непоправимый урон", но не стала подробно объяснять свои слова.