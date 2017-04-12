Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Обь в районе Барнаула продолжает прощание с зимой – специалисты называют происходящее подвижками льда, а для обычных горожан это не что иное, как ледоход.

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В нашем городе эта пора традиционно вызывает большое внимание и привлекает в район речного вокзала множество людей. Портал Amic.ru публикует подборку теплых фотографий, на которых запечатлены люди, коллективно любующиеся весенней Обью.

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