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Полицейские в ФРГ задержали иммигранта, который, вероятно, собирался совершить теракт у здания российского посольства в Берлине. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на немецкую газету Der Tagesspiegel.

Полицейские уточняют, что речь идет о 25-летнем марокканце, получившем отказ после направления ходатайства об убежище в Германии. При этом издание отмечает, что мужчина собирался совершить террористический акт, что представляет собой "подготовку преступления, угрожающего безопасности государства".

Выходца из Марокко задержали в минувшую субботу, 8 апреля, неподалеку от Лейпцига. Сейчас мужчина находится в камере предварительного заключения. О том, какие меры ответственности ему грозят в случае признания вины, данных нет.