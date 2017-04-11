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Депутата гордумы Барнаула и его сына обвинили в растрате 11 млн рублей

, ИА "Амител"
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего главы управляющей компании "Южком"

Фото: duma-barnaul.ru

Депутату Барнаульской гордумы и его сыну предъявили обвинение в присвоении и растрате, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Отметим, что по данному делу проходит член городского представительного органа Александр Черданцев, входящий во фракцию "Единая Россия", который ранее руководил управляющей компанией ООО "Южком". Еще одним фигурантом является его сын.

Согласно версии правоохранителей, в период с 2010 по 2013 год депутат под видом оплаты якобы оказанных услуг по уборке придомовой территории и производству ремонтно-строительных работ обслуживаемых 85 многоквартирных жилых домов обеспечил поступление средств на расчетные счета подконтрольных фирм.

Эти деньги подлежали перечислению в ООО "Барнаульский водоканал" и муниципальное предприятие "Энергетик". "Похищенные денежные средства обвиняемые обналичивали, в том числе с привлечением третьих лиц, и распоряжались ими по собственному усмотрению", - указывают в СКР.

Размер ущерба, причиненного управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям, оценивается суммой, превышающей 11 миллионов рублей.

Сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

Отметим, что в начале прошлого года Александр Черданцев за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие местного самоуправления был удостоен знака "За вклад в развитие города Барнаула" и Почетной грамоты Барнаульской городской думы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.04.2017 10:58
- гость -

Казнить этих ребят и всего делов.

0  0
11.04.2017 11:03
- гость -

Что-то в АК часто стало подобное. Неужто К. и его подопечные не в курсе.????

0  0
11.04.2017 11:04
- гость -

А солидный какой дяденька! В очочках в дорогой оправе!

0  0
11.04.2017 11:11
- гость -

11.04.2017 11:04 - гость - "...солидный какой дяденька..." Ну он же не огурцы у соседки по даче ворует!

0  0
11.04.2017 11:13
- гость -

Отметим, что в начале прошлого года Александр Черданцев за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие местного самоуправления был удостоен знака "За вклад в развитие города Барнаула" и Почетной грамоты Барнаульской городской думы.

АХАХАХАХАХАХА Кто подписывал эти бумажки? Не место ли ему рядом с очкариком?

0  0
11.04.2017 11:35
- гость -

Сейчас еще за награды скостят)))

0  0
11.04.2017 11:43
ХМ

Награды они в положительную характеристику пойдут, а если еще и орден был бы от РПЦ

0  0
11.04.2017 11:55
Феня

Условный срок дадут 1 год и штраф 50 тыс. рублей

0  0
11.04.2017 11:59
- гость -

Домашний арест на полгода в 12 комнатной квартире будет самым адекватным наказанием

0  0
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