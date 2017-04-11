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Депутату Барнаульской гордумы и его сыну предъявили обвинение в присвоении и растрате, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Отметим, что по данному делу проходит член городского представительного органа Александр Черданцев, входящий во фракцию "Единая Россия", который ранее руководил управляющей компанией ООО "Южком". Еще одним фигурантом является его сын.

Согласно версии правоохранителей, в период с 2010 по 2013 год депутат под видом оплаты якобы оказанных услуг по уборке придомовой территории и производству ремонтно-строительных работ обслуживаемых 85 многоквартирных жилых домов обеспечил поступление средств на расчетные счета подконтрольных фирм.

Эти деньги подлежали перечислению в ООО "Барнаульский водоканал" и муниципальное предприятие "Энергетик". "Похищенные денежные средства обвиняемые обналичивали, в том числе с привлечением третьих лиц, и распоряжались ими по собственному усмотрению", - указывают в СКР.

Размер ущерба, причиненного управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям, оценивается суммой, превышающей 11 миллионов рублей.

Сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

Отметим, что в начале прошлого года Александр Черданцев за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие местного самоуправления был удостоен знака "За вклад в развитие города Барнаула" и Почетной грамоты Барнаульской городской думы.