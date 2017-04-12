Аналитики ComNews Research провели исследование частных и корпоративных тарифов операторов сотовой связи по России в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Tele2 пятый год подряд становится самым выгодным оператором в категории "средняя корзина". Стоимость комплекта мобильных услуг для клиентов Tele2 составила 199 рублей, что на 33% ниже среднего значения по стране.

Оператор Tele2 также стал лидером по количеству регионов, в которых компания предлагает самые выгодные цены в рамках "средней" и "дорогой" корзин.

В начале апреля 2017 года Tele2 запустила новые тарифы с еще более низкими ценами. Предложения оператора включают еще больший объем трафика, а звонки внутри сети не расходуют пакет минут.

Корпоративные тарифы Tele2 занимают лидирующие позиции в шести из семи исследуемых позиций: "телеметрия" (115 руб.), "стандарт" (230 руб.), "универсал" (230 руб.), SOHO (2 505 руб.), SMB (21 150 руб.) и LE (113 350 руб.). Кроме того, Tele2 признана безоговорочным лидером по количеству регионов, в которых оператор предлагает наибольшее количество выгодных тарифных планов.

С полной информацией исследования можно ознакомиться на сайте ComNews.

В исследовании компания ComNews Research применяет метод расчета стоимости единого набора услуг ("корзина"), который использует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для анализа их стоимости выбирается самый выгодный действующий тариф для каждого уровня потребления – низкого, среднего и высокого.

Корпоративные же тарифы разделяются на семь корзин, которые разнесены по подгруппам: для частного ("безлимит", "стандарт", "телеметрия", "универсал", SOHO), среднего (SMB) и крупного бизнеса (LE). Кроме того, агентство ComNews Research впервые рассчитало средний показатель стоимости мобильной связи для корпоративных клиентов – в начале 2017 года он закрепился на уровне 250 руб.