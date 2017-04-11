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Экс-сотрудница отдела по охране прав детства районной администрации Барнаула предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно версии следствия, в 2012 году на содержание несовершеннолетней жительницы Барнаула была назначена выплата пособия, поскольку мать девочки находилась в местах лишения свободы.

В конце 2014 года обвиняемой стало известно о том, что мать ребенка вышла на свободу, в связи с чем выплата денежных средств на содержание ребенка должна была прекратиться.

Но чиновница не вынесла постановление о прекращении выплаты ежемесячного денежного пособия, а сберкнижку, на которую перечислялась выплата, забрала у опекуна девочки.

Женщина изготовила фиктивные документы, согласно которым вновь была назначена выплата. "Имея возможность распоряжаться накопленными денежными средствами, находящимися на банковском счете девочки, на основании также фиктивно изготовленных документов сотрудница отдела по охране прав детства путем обмана неоднократно похищала деньги, тратив их на свои собственные нужды", — констатируют в СКР.

В итоге 33-летняя сотрудница администрации похитила около 190 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.



