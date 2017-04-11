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Тизер-трейлер супергеройского блокбастера "Тор: Рагнарек" появился на YouTube-канале Marvel в понедельник, 10 апреля.

По сюжету третьего сольного фильма главный герой, скандинавский бог Тор, который входит в состав "Мстителей", теряет свой легендарный молот, а также оказывается на гладиаторской арене, где ему предстоит сражаться со своим другом Халком.

Третья лента о приключениях Могучего Тора выйдет на экраны в России 3 ноября. Главные роли в картине исполнят Крис Хемсворт, Марк Руффало, Том Хиддлстон и Кейт Бланшетт.