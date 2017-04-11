Читателям Amic.ru трудно прожить на одну заработную плату. Это следует из результатов опроса, проведенного на сайте Amic.ru. Участие в нем приняли 675 человек. Чтобы прожить и прокормить семью, горожане хватаются за подработки (11,7%), берут кредиты или занимают у знакомых (16%). Хватает денег только на продукты, а вот на покупку одежды или обуви приходится копить несколько месяцев почти 34 % респондентов. О том, что зарплаты хватает на самое необходимое, сообщили 21,3% читателей сайта. "Жить можно" сообщили 11,6% принявших участие в опросе. И 37 человек заявили, что их заработной платы им "более чем" хватает.