Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Ледоход, начавшийся накануне в Барнауле, теперь можно наблюдать не только с традиционных точек, но и со строящейся набережной.

Пока что здесь продолжаются работы, однако фотокорреспондент портала Amic.ru заснял пришедшую в движение Обь с данного ракурса.

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Напомним, что открыть набережную планируют уже в этом году. А это значит, что следующий ледоход жители краевой столицы смогут наблюдать уже с этой точки.

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