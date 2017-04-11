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Авиакомпании РФ получили телеграмму Росавиации с предупреждением, что могут быть приостановлены чартерные полеты в Турцию. Согласно тексту телеграммы, Росавиация просит компании "принять меры при планировании существующих чартерных программ", передает ТАСС.

Источник агентства в одной из компаний отметил, что в телеграмме, подписанной замруководителя Росавиации Олегом Климом, возможное приостановление полетов связывают со сложной политической обстановкой в Турции.

Гендиректор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная заявила, что все туроператоры знают о телеграмме для авиаперевозчиков. "Туроператоры не получают такие документы. Но, насколько я поняла из телеграммы, она носит предупредительный характер. Запретов там нет", — добавила она.

Агентство пишет, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) тоже знает о существовании этого документа, но подчеркивает, что он носит предупредительный характер.

Напомним, что ранее РФ закрывала чартерное авиасообщение с Турцией. Решение было принято в конце октября 2015 года, после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, выполнявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

В августе минувшего года, после того как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения, а также по итогам переговоров глав России и Турции стороны решили начать восстановление связей в прежнем объеме.