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Авиакомпании РФ получили телеграмму Росавиации с предупреждением, что могут быть приостановлены чартерные полеты в Турцию. Согласно тексту телеграммы, Росавиация просит компании "принять меры при планировании существующих чартерных программ", передает ТАСС.
Источник агентства в одной из компаний отметил, что в телеграмме, подписанной замруководителя Росавиации Олегом Климом, возможное приостановление полетов связывают со сложной политической обстановкой в Турции.
Гендиректор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная заявила, что все туроператоры знают о телеграмме для авиаперевозчиков. "Туроператоры не получают такие документы. Но, насколько я поняла из телеграммы, она носит предупредительный характер. Запретов там нет", — добавила она.
Агентство пишет, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) тоже знает о существовании этого документа, но подчеркивает, что он носит предупредительный характер.
Напомним, что ранее РФ закрывала чартерное авиасообщение с Турцией. Решение было принято в конце октября 2015 года, после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, выполнявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.
В августе минувшего года, после того как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения, а также по итогам переговоров глав России и Турции стороны решили начать восстановление связей в прежнем объеме.
Комментарии
Чартерные полеты в Турцию авиакомпаний России могут приостановить (c) а могут и нет)))) а могут поставить регулярку
Ответка за пшеницу похоже
хорошая новост
Уркогану просто напоминание , про , то,что тамагавки ударят по Чурекскому турбизнесу! Вован опять его сделал!
конечно хорошая: люди в очередной раз потеряют свои деньги. А четакова? может даже кто-нибудь и сядет ))
Кто то в Турции бизнес открывает, кто-то в Ираке, Ливии или Сирии. Кто-то на Украине или в Афганистане. Сегодня есть риск даже в Англии или США, думать надо, рискованно капитал вывозить и влазить в Турцию или на Украину, в Ирак или Иран